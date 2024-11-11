Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Mehmet C. yönetimindeki 06 DK 0565 plakalı otomobil, 11 Nisan Mahallesi'nde, Hüseyin T. idaresindeki 27 ABT 766 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Suruç'ta Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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