Suruç\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilenlere yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce durdurulan 2 kişinin üst aramasında, 1 ruhsatsız tabanca, 7 mermi ile bir miktar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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