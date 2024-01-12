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Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler•
Olay, saat 15.30 sıralarında Esentepe Mahallesi, Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücü adaylarının eğitim aldığı cadde üzerinde alkol alan bir kişi, direksiyon dersi alan sürücü adayı ve eğitmeninin bulunduğu otomobilin önce camına alkol döktü. Ardından da tehditler savurdu. İki kadının bulunduğu otomobili tekmeleyen saldırgan, eğitim aracının ayrılmasının ardından uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Sürücü adayına alkol döküp tehditler savuran saldırgan kameralara yansıdı - Son Dakika