Sürücüye 4 yıl 2 ay hapis cezası

(ANKARA) - Ankara'da bisikletçi Berkan Kobal'a çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sürücü Ahmet İhsan Cihan, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki 1071 Malazgirt Bulvarı'nda 27 Ağustos 2025'te meydana gelen kazada, sabah antrenmanı yapan bisikletçi Berkan Kobal'a Ahmet Cihan yönetimindeki araç çarpmış, Kobal kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından tutuklanan Cihan, daha sonra adli kontrol uygulanarak "ev hapsi" şartıyla serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Ahmet İhsan Cihan, hayatını kaybeden Berkan Kobal'ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, bilirkişi raporunun celse arasında dosyaya sunulduğunu belirterek sanığa söz verdi. Sanık Cihan, rapordaki aleyhe hususları kabul etmediğini belirterek üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi ve beraatini talep etti.

Kobal'ın ailesi ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

"Yoldaki ıslaklık kazaya sebep değil"

Müşteki avukatları, sanığın kazanın su birikintisinden kaynaklandığı yönündeki savunmasının bilirkişi raporuyla çürütüldüğünü belirtti. Raporda, yoldaki ıslaklığın kazaya sebep olamayacağının tespit edildiği ifade edildi.

Dosyaya sunulan araç içi kamera kaydına da dikkat çeken müşteki avukatı, sanığın aşırı hızla seyrettiğini, kaza sırasında müzik dinlediğini ve aracın özellikleri dikkate alındığında cep telefonu kullanıyor olabileceğini belirterek, en ağır cezanın verilmesini talep etti.

Taraf beyanlarının ardından Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaası açıkladı. Mütalaada sanığın "bilinçli taksirle ölüme sebep olma" suçundan cezalandırılması istendi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanık Cihan ise "Yolda ıslaklık vardı, ben suya girerek hakimiyetimi kaybettim. Ayrıca kaza esnasında elimde telefonum yoktu. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Hakimden "bilinçli taksir yok" değerlendirmesi

Beyanların ardından kararını açıklayan hakim, bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmetti. Sanık Ahmet İhsan Cihan, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca sanığın sürücü belgesinin 1 yıl süreyle alınmasına karar verdi.