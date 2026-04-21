Sürücüye 4 yıl 2 ay hapis cezası
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sürücüye 4 yıl 2 ay hapis cezası

21.04.2026 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bisikletçi Berkan Kobal'a çarpan sürücü Ahmet Cihan, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan ceza aldı.

(ANKARA) - Ankara'da bisikletçi Berkan Kobal'a çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sürücü Ahmet İhsan Cihan, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki 1071 Malazgirt Bulvarı'nda 27 Ağustos 2025'te meydana gelen kazada, sabah antrenmanı yapan bisikletçi Berkan Kobal'a Ahmet Cihan yönetimindeki araç çarpmış, Kobal kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından tutuklanan Cihan, daha sonra adli kontrol uygulanarak "ev hapsi" şartıyla serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Ahmet İhsan Cihan, hayatını kaybeden Berkan Kobal'ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, bilirkişi raporunun celse arasında dosyaya sunulduğunu belirterek sanığa söz verdi. Sanık Cihan, rapordaki aleyhe hususları kabul etmediğini belirterek üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi ve beraatini talep etti.

Kobal'ın ailesi ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

"Yoldaki ıslaklık kazaya sebep değil"

Müşteki avukatları, sanığın kazanın su birikintisinden kaynaklandığı yönündeki savunmasının bilirkişi raporuyla çürütüldüğünü belirtti. Raporda, yoldaki ıslaklığın kazaya sebep olamayacağının tespit edildiği ifade edildi.

Dosyaya sunulan araç içi kamera kaydına da dikkat çeken müşteki avukatı, sanığın aşırı hızla seyrettiğini, kaza sırasında müzik dinlediğini ve aracın özellikleri dikkate alındığında cep telefonu kullanıyor olabileceğini belirterek, en ağır cezanın verilmesini talep etti.

Taraf beyanlarının ardından Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaası açıkladı. Mütalaada sanığın "bilinçli taksirle ölüme sebep olma" suçundan cezalandırılması istendi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanık Cihan ise "Yolda ıslaklık vardı, ben suya girerek hakimiyetimi kaybettim. Ayrıca kaza esnasında elimde telefonum yoktu. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Hakimden "bilinçli taksir yok" değerlendirmesi

Beyanların ardından kararını açıklayan hakim, bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmetti. Sanık Ahmet İhsan Cihan, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca sanığın sürücü belgesinin 1 yıl süreyle alınmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA

Trafik Kazaları, Ahmet Cihan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürücüye 4 yıl 2 ay hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’daki bu mezarlar Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor Ordu'daki bu mezarlar Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor
Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında
Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok
Galatasaray’dan Victor Osimhen açıklaması Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması
Otobüste unutulan çantadan servet çıktı Otobüste unutulan çantadan servet çıktı
Derbiyi 903’te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını Derbiyi 90+3'te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını

15:06
Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
14:31
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
14:13
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
13:38
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 15:12:44. #7.12#
SON DAKİKA: Sürücüye 4 yıl 2 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.