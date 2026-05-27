Sürücüye Kurbanlık Hayvan Taşımaktan Ceza

27.05.2026 17:42
Bolu Valiliği, Mudurnu'da bir sürücüye kurbanlık hayvan taşımaktan adli ve idari işlem başlattı.

Bolu Valiliği, Mudurnu ilçesinde seyir halindeki bir aracın arka kısmında taşınan kurbanlık hayvana ilişkin görüntülerle ilgili araç sürücüsü hakkında idari ve adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Mudurnu'da dün kaydedildiği belirtilen görüntüler üzerine yapılan incelemelerde araç sürücüsünün tespit edildiği ifade edilerek, sürücü hakkında, Karayolları Trafik Kanunu ile Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında trafik cezası ve idari yaptırım uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, hayvana kötü muamele niteliği taşıyan fiille ilgili konunun adli makamlara intikal ettirildiği bildirilerek, vatandaşların özellikle kurbanlık hayvanların sevk ve kesim süreçlerinde hem dini hassasiyetlere hem de yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun hareket etmelerinin önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Bolu Valiliği, Mudurnu, Güncel, Yaşam

