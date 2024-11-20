Sürücüyü silahla yaralayıp, otomobilini ateşe verdi - Son Dakika
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Sürücüyü silahla yaralayıp, otomobilini ateşe verdi

Sürücüyü silahla yaralayıp, otomobilini ateşe verdi

RİZE'nin Güneysu ilçesinde seyir halindeki otomobilde tartıştığı Lütfullah S.'yi tabancayla bacağından yaralayan Hüseyin K., aracı ateşe vererek kaçtı.

20.11.2024 12:59  Güncelleme: 13:00
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RİZE'nin Güneysu ilçesinde seyir halindeki otomobilde tartıştığı Lütfullah S.'yi tabancayla bacağından yaralayan Hüseyin K., aracı ateşe vererek kaçtı. Sürücü hastanede tedaviye alınırken, şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Rize'den ilçeye aynı otomobilde seyreden Hüseyin K. ile sürücü Lütfullah S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yol kenarında duran otomobilden inen taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Hüseyin K., yanında taşıdığı tabancayla Lütfullah S.'yi bacağından vurdu. Yaralanan sürücü yere düşerken, şüpheli otomobili ateşe vererek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Lütfullah S. ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Lütfullah K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaçan şüpheli yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güneysu, Güncel, Hukuk, Rize, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürücüyü silahla yaralayıp, otomobilini ateşe verdi - Son Dakika

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