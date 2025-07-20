Şuşa'da Medya Okuryazarlığı Paneli - Son Dakika
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Şuşa'da Medya Okuryazarlığı Paneli

20.07.2025 11:30
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Şuşa Global Medya Forumu'nda medya okuryazarlığı ve yapay zeka üzerine önemli tartışmalar yapıldı.

Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da düzenlenen 3. Şuşa Global Medya Forumu çerçevesinde "Yenilikçi Yaklaşımlar: Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panele yerli ve yabancı medya temsilcileri, akademisyenler ve genç gazeteciler yoğun ilgi gösterdi.

Oturumda medya okuryazarlığı, yapay zekanın medya üzerindeki etkileri, eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve gençlerin dijital dünyada bilinçli bireyler olarak yetiştirilmesi konuları ele alındı.

Panelde konuşmacılar, medya okuryazarlığının sadece bilgiye erişim değil aynı zamanda analiz etme, doğrulama ve anlamlandırma süreci olduğuna dikkati çekti. Gençlerin dijital mecralarda karşılaştıkları içeriklere karşı bilinçli yaklaşmalarının demokrasilerin sağlığı açısından hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.

Yapay zeka teknolojilerinin haber üretimi ve yaygınlaştırılmasında sunduğu imkanlar panelin odak başlıklarından biri oldu. Konuşmacılar, yapay zekanın hız ve verimlilik sağladığına işaret ederek, aynı zamanda dezenformasyonun yayılma riskine dikkati çekti. Panelde özellikle algoritmaların kullanıcı tercihlerini manipüle edebileceği uyarısında bulunuldu.

Medya uzmanları, eleştirel düşüncenin medya okuryazarlığının temel yapı taşlarından biri olduğunu belirterek, bireylerin sadece içerikleri tüketmekle kalmayıp sorgulama ve analiz yetilerini geliştirmelerinin önemine değindi.

Katılımcılar, medya okuryazarlığının eğitim sistemlerinde daha fazla yer bulması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

"Dijital Geçişler: Yapay Zeka Çağında Bilgi ve Medya Dayanıklılığının Güçlendirilmesi" başlıklı forumda 52 ülkeden yaklaşık 140 katılımcı yer alıyor.

30'dan fazla haber ajansı, 7 uluslararası kuruluş ve yaklaşık 80 medya kuruluşunun yer aldığı forum, 22 Temmuz'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Yapay Zeka, Azerbaycan, Teknoloji, Güncel, Eğitim, Medya, Şuşa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şuşa'da Medya Okuryazarlığı Paneli - Son Dakika

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