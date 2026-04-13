Suşehri Heyeti Esnaf ve Tarım Sorunlarını Görüştü

Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ve beraberindeki heyet, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakan Demirgil ve Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürü Emrah Varol'u ziyaret etti.

Yıldız ve Kayaoğlu, esnaf ve sanatkarların karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri konusunda Demirgil ile görüş alışverişinde bulundu.

Kayaoğlu ziyarette, bölgenin ekonomik yapısının güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımlar konusunda kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Daha sonra Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürü Varol'u ziyaret eden heyet, ilçenin tarımsal potansiyelini daha ileriye taşıyacak adımları ele alarak, üreticilerin beklenti ve ihtiyaçlarını iletti.

Yıldız ve Kayaoğlu'na ziyaretleri sırasında Suşehri Belediye Meclis Üyesi Önder Bayram ve iş insanı Adem Karabal eşlik etti.