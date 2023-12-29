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Suşehri Kaymakamlığı SYDV Mütevelli Heyeti'nde Muhtar Seçimi Yapıldı - Son Dakika
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Suşehri Kaymakamlığı SYDV Mütevelli Heyeti'nde Muhtar Seçimi Yapıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Suşehri Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti'nde görev alacak muhtarların seçimi yapıldı. İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünün konferans salonunda gerçekleştirilen seçime, Kaymakam Ahmet Korkmaz ve köy ile mahalle muhtarları katıldı. 2024 yılı mütevelli heyetine Yeni Mahalle Muhtarı Candar Yüzüak ve Kurugöl Köyü Muhtarı Şeref Bıldırcın seçildi. Kaymakam Korkmaz, seçilen muhtarlara yeni görevlerinde başarılar dileyerek, bir önceki mütevelli heyetinde görev alan muhtarlara da teşekkür etti. Toplantıya SYDV Müdürü Teyfik Coşkun da katıldı.

Suşehri Kaymakamlığı SYDV Mütevelli Heyeti\'nde Muhtar Seçimi Yapıldı
29.12.2023 - 10:45,  Güncelleme: 10:48
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde Suşehri Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti'nde görev alacak muhtarların seçimi yapıldı.

İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünün konferans salonunda yapılan mütevelli heyeti seçimine, Kaymakam Ahmet Korkmaz, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

2024 yılı mütevelli heyetine Yeni Mahalle Muhtarı Candar Yüzüak ve Kurugöl Köyü Muhtarı Şeref Bıldırcın seçildi.

Mütevelli heyetine seçilen muhtarlara yeni görevinde başarılar dileyen Korkmaz, bir önceki mütevelli heyetinde görev alan muhtarlara da hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Toplantıya, SYDV Müdürü Teyfik Coşkun da katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Suşehri Kaymakamlığı SYDV Mütevelli Heyeti'nde Muhtar Seçimi Yapıldı - Son Dakika
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