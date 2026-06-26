Suşehri'nde Aşure İkramı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Suşehri Belediyesi, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda cuma namazının ardından vatandaşlara aşure ikram etti.

Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, muharrem ayının bereketi ve kardeşlik kültürünü vatandaşlarla birlikte yaşadıklarını söyledi.

Muharrem ayını tebrik eden Kayaoğlu, "Bizler dini inançlarımıza sahip çıkan bir toplumuz. Bu inançlarımızdan biri olan aşure gününde ilçe halkımız ile birlikte olmak, göreve geldiğimiz günden beri başlatmış olduğumuz aşure günü etkinliğini geleneksel hale getirmek amacıyla bu etkinliği düzenledik." dedi.

Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ve ilçe protokolü vatandaşlara aşure ikramında bulundu.