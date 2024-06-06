Suşehri'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika
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Suşehri'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı

Suşehri\'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı. Serginin açılışını Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Demirci gerçekleştirdi. Suşehri Halk Eğitim Müdürü Hamza Ulusoy ise açılan kurslar hakkında bilgi verdi ve kadınların yoğun ilgi göstermesinden mutlu olduklarını belirtti.

06.06.2024 13:11
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi'ndeki serginin açılışını Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Demirci gerçekleştirdi.

Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan el beceri kurslarına, özellikle kadınların yoğun ilgi göstermesinden mutlu olduklarını söyleyen Korkmaz, serginin açılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Suşehri Halk Eğitim Müdürü Hamza Ulusoy ise açılan kurslar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suşehri'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suşehri'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika
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