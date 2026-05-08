Suşehri\'nde Hemşirelik Haftası Kutlandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında Suşehri Sağlık Yüksekokulu'nda program düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanvekili Tuncer Çataltaş, "Sağlık alanında büyük bir özveriyle görev yapan tüm hemşirelerimizin ve meslek hayatına hazırlanan kıymetli öğrencilerimizin Hemşirelik Haftası'nı kutluyor, başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından, hemşirelik okuyan öğrenciler, çeşitli yarışmalarda kıyasıya mücadele etti.

Etkinlik, dereceye giren katılımcılara ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Programa, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.