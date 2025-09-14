Suşehri'nde Kaza: 20 Yaralı - Son Dakika
Suşehri'nde Kaza: 20 Yaralı

Suşehri\'nde Kaza: 20 Yaralı
14.09.2025 22:09
Sivas'ın Suşehri ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı, 20 yaralı var.

Sivas'ta içerisinde tarım işçilerinin bulunduğu minibüs ile otomobil arasında yaşanan kazada 20 kişi yaralanırken; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas-Erzincan karayolu Suşehri ilçe girişinde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile içerisinde tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, Suşehri ilçesi girişinde çarpıştı.

Çarpışmanın ardından fındık bahçesinde çalışan işçileri taşıyan minibüs devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİLANÇO AĞIR! 20 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Suşehri'nde Kaza: 20 Yaralı

