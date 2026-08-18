Suşehri'nde Minibüs Kazası: 4 Ölü
Sivas'ta meydana gelen kazada Funda Durhan, Erva Durhan, Dilek Özcan ve Hikmet Cengiz yaşamını yitirdi.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bariyerlere çarparak uçuruma devrilen yolcu minibüsündeki Funda Durhan, Erva Durhan, Dilek Özcan ve Hikmet Cengiz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada U.G. (47), A.S., İ.B., H.Ç., M.S. (55), H.A. (55), A.K. (33), İ.K. (48), N.K. ve N.B. ise yaralandı.
Kaynak: DHA
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