Suşehri'nde Şüpheli Ölüm: 3 Çocuk Annesi Gonca Özdemir Defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suşehri'nde Şüpheli Ölüm: 3 Çocuk Annesi Gonca Özdemir Defnedildi

Suşehri\'nde Şüpheli Ölüm: 3 Çocuk Annesi Gonca Özdemir Defnedildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi Gonca Özdemir, hayatını kaybetti. Öldürüldüğü iddia edilen Özdemir'in eşi T.Ö. gözaltına alındı. Cenazesi Gökçakaş köyünde toprağa verildi.

24.12.2024 14:10  Güncelleme: 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yatağında baygın bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Gonca Özdemir (33), son yolculuğuna uğurlandı. Gözaltındaki eşi T.Ö.'nün polisteki sorgusu sürerken; ilk ifadesinde cinayet iddiasını kabul etmediği öğrenildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Suşehri ilçe merkezinde Taşköprü Mahallesi'nde meydana geldi. T.Ö., sağlık ekiplerini arayıp, uyandırmak istediği eşi Gonca Özdemir'i baygın halde bulduğunu belirterek yardım istedi. Bilinci kapalı olarak Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, hayatını kaybetti. Vücudunda darp benzeri izlerine rastlanan Gonca Özdemir'in cenazesi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Otopsi işleminin ardından kadının cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken, eşi T.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.

TABUTA GELİNLİK KONULDU

Gonca Özdemir'in cenazesi, ilçeye bağlı Gökçakaş köyüne götürüldü. Köy camisinde öğle vakti Özdemir için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız ile Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, yakınları ve köylüler katıldı. Namazın ardından Özdemir'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. Özdemir'in tabutunun üzerine gelinliğinin konulduğu görüldü.

'ARTIK BENİ ÖLDÜRMESİNİ BEKLİYORUM'

T.Ö.'nün İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu sürerken, şüpheli eşin ilk ifadesinde; cinayet iddiasını kabul etmediği öğrenildi. Öte yandan Gonca Özdemir'in madde bağımlısı olduğu öğrenilen eşi ile sürekli sorunlar yaşadığı, ancak çocuklarını korumak için sessiz kaldığı iddia edildi. Özdemir'in Ülker isimli bir arkadaşı ile sosyal medyadan yaptığı mesajlaşmalar da dikkat çekti. Özdemir'in eşinin kendisine uyguladığı şiddetten bahsettiği, sonunda da 'Artık beni öldürmesini bekliyorum' ifadelerini kullandığı görüldü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Suşehri, 3-sayfa, Güncel, Sivas, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suşehri'nde Şüpheli Ölüm: 3 Çocuk Annesi Gonca Özdemir Defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
14:30 Suriye’de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
14:10 Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin’i protesto etti Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti
14:08 Balıkesir’de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş Balıkesir'de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş
13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
20:58 Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü
20:55 AK Parti’nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu AK Parti'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu
20:48 Hama’da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı Hama'da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı
20:39 Bilal Erdoğan’dan ’şalvar’ çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin Bilal Erdoğan'dan 'şalvar' çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin
20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de PKKYPG için çember daralıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor
19:58 Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 15:35:50. #1.12#
SON DAKİKA: Suşehri'nde Şüpheli Ölüm: 3 Çocuk Annesi Gonca Özdemir Defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.