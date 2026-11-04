Susurluk'ta bir adrese baskın yapan polis 596 gram esrar ele geçirdi - Son Dakika
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Susurluk'ta bir adrese baskın yapan polis 596 gram esrar ele geçirdi

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Susurluk\'ta bir adrese baskın yapan polis 596 gram esrar ele geçirdi
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Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin Yeni Mahalle'de belirlediği adrese düzenlediği operasyonda 596 gram esrar, 2 yivsiz av tüfeği ve 16 kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaklaşık 600 gram esrar ele geçirildi.

Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Yeni Mahalle'de belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 596 gram esrar, 2 yivsiz av tüfeği ve 16 kartuş bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Y.E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Yeni MahalleSusurluk3. SayfaGüncelPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Susurluk'ta bir adrese baskın yapan polis 596 gram esrar ele geçirdi - Son Dakika
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