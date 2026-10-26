Susurluk\'ta işçi servisi hafif ticari araçla çarpıştı, 10 kişi yaralandı

Susurluk'ta işçi servisi hafif ticari araçla çarpıştı, 10 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 10 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 9 işçi ve hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı; yaralıların hayati tehlikesi yok.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde hafif ticari araçla işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
A.A. idaresindeki 16 BLU 665 plakalı fabrika işçilerini taşıyan minibüsle A.Y. yönetimindeki 16 BOP 191 plakalı hafif ticari araç, Kepekler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada minibüsteki 9 işçi ile hafif ticari aracın sürücüsü A.Y. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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