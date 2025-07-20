Susurluk'ta Otomobil Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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Susurluk'ta Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Susurluk\'ta Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
20.07.2025 13:08
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde ayçiçeği tarlasına devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobilin ayçiçeği tarlasına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

M.B, yönetimindeki 10 DEJ 42 plakalı otomobil, Balıkesir- Bursa kara yolu Susurluk Demirkapı mevkisinde ayçiçeği tarlasına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki İ.A. ve H.A.A. yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, Susurluk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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