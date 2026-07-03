Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki bir tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Karapürçek Mahallesi'ndeki saman balyalarının bulunduğu buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Susurluk'ta Tarla Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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