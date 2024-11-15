Susurluk\'ta Zincirleme Kaza: Bir Yaralı

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir- Bursa kara yolunun Bursa istikametinde, Karapürçek Karagül Dinlenme Tesisleri mevkisinde Ö.K. idaresindeki 16 AZC 606 plakalı minibüs ile sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ve kamyon çarpıştı.

Ö.K'nin minibüste sıkışarak yaralandığı kaza yerine çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden kısa sürede çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, çevredeki bir hastanede tedaviye alındı.

Minibüsün çalıntı kaydı olduğu için jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaza nedeniyle bölgede aksayan trafik, kazalı araçların götürülmesinin ardından normale döndü.