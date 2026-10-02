SUT değişikliğiyle yenidoğan ve çocuk cerrahileri ile 2 ilaç geri ödeme kapsamına alındı - Son Dakika
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SUT değişikliğiyle yenidoğan ve çocuk cerrahileri ile 2 ilaç geri ödeme kapsamına alındı

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Bakan Işıkhan, SUT değişikliğinin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. Yenidoğan ve çocuk cerrahi işlemleri ile erken evre meme kanseri ve göz siniri hastalığında kullanılan 2 ilaç geri ödeme kapsamına alındı; organ nakli bekleyenler için organ koruma protokolleri düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yenidoğan ve çocuk hastalar için ileri teknolojiyle gerçekleştirilen cerrahi işlemler ile erken evre meme kanseri tedavisi ve göz sinirinin tutulumuyla seyreden nadir bir hastalığın tedavisinde kullanılan 2 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını bildirdi.

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, etkin, sürdürülebilir ve erişilebilir sağlık hizmeti anlayışıyla vatandaşlar için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yaptıkları yeni düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Yenidoğan ve çocuk hastalar için ileri teknoloji ile gerçekleştirilen cerrahi işlemleri, erken evre meme kanseri tedavisinde kullanılacak bir adet ilacı, göz sinirinin tutulumuyla seyreden nadir bir hastalığın tedavisinde kullanılan bir adet ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Ayrıca organ nakli bekleyen hastalarımız için hayati önem taşıyan organ koruma protokollerinin kesintisiz ilerlemesini sağlayacak düzenlemeleri de hayata geçirdik. Hastalarımıza acil şifalar temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: SUT değişikliğiyle yenidoğan ve çocuk cerrahileri ile 2 ilaç geri ödeme kapsamına alındı - Son Dakika
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