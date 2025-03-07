Süt Üreticileri Mandıracıların Tekeline Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Süt Üreticileri Mandıracıların Tekeline Tepki Gösterdi

Erzurum'da süt üreticileri, düşük fiyatlarla süt satmak zorunda kaldıkları mandıracılara karşı bedava süt dağıtarak tepkilerini dile getirdi. Artan maliyetler ve zorlu ekonomik koşullara dikkat çeken üreticiler, ellerindeki sütü Cuma namazı sonrası vatandaşa ikram etti.

07.03.2025 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süt üreticileri mandıracıların tekeline tepki için bedava süt dağıttı

Süt konseyinin tavsiyesine rağmen çok daha aşağı fiyatlardan süt almak istiyorlar

ERZURUM - Erzurum'da süt üreticileri artan maliyetlere rağmen mandıracıların tekelinde düşük fiyatlarla süt satmak zorunda kalınca kazan kaldırdı. Zararına çalışan üreticiler, hayvanlarını keseceğini söyleyerek ellerinde kalan sütü Cuma namazı sonrası vatandaşa bedava dağıttı. Süt üreticileri ile zabıta arasında gerginlik yaşandı.

Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı 17,15 TL çiğ süt tavsiye fiyatına rağmen, çiftçinin sütüne çökmeye çalışan mandıracılara isyan eden üreticiler, Ramazanın ruhuna uygun bir eylem yaptı. Cuma namazı sonrası Ulu Cami önünde cemaate iftarlık süt dağıtan üreticiler, seslerini yetkililere duyurmaya çalıştı.

Ellerinde kalan litrelerce sütü vatandaşlara bedava dağıtan üreticiler, sorunun devam etmesi halinde mecburen hayvanlarını sattıp veya kesime göndereceklerini dile getirdiler.

Artan maliyetlere rağmen düşük fiyatlarla ürünlerini satmak zorunda kalan süt üreticileri, zor bir süreçten geçiyor. Ulusal Süt Konseyi'nin 17,15 TL olarak belirlediği çiğ süt tavsiye fiyatına rağmen, Erzurum'daki süt işletmeleri bu fiyatın çok altında üreticilerden ortalama 14 TL'ye süt alıyor.

Artan yem, elektrik, mazot ve işçilik maliyetleri karşısında zorlanan üreticiler, Ulusal Süt Konseyi'nin fiyat belirleme sürecinin kendilerini zarar ettirdiğini savunuyor. Üreticiler, süt satışından elde ettikleri gelirle hayvanlarının bakımını ve işletmelerinin faaliyetlerini sürdüremediklerini, bu yüzden ineklerini satmayı veya kesime göndermeyi düşündüklerini dile getiriyor.

Mandıracıların tekelinde kalan üreticiler, sorunlarına çözüm bulamayınca çareyi eylem yapmakta buldu. Ellerinde kalan litrelerce sütü vatandaşlara bedava dağıtmak için Ulu Camii önüne gelen üreticiler, hayvanlarını ise kesime göndereceğini söylediler. Burada Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin müdahalesiyle karşılaşan süt üreticileri ile zabıta arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Üreticilerin süt dağıtmasına izin vermeyen zabıta ekiplerine çevredeki vatandaşlar da tepki gösterdi.

Ulu Camii önünde basın açıklaması yapan çiftçiler Nihat Değirmencioğlu ve Şahin Aydın, yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı. Çiftçi Nihat Değirmencioğlu, "Biz sütü temiz insanlarız. Denetimden geçmiş süt. Sütlerimiz elimizde kaldı. İhtiyacı olan alsın. İftarlık veriyoruz Allah rızası için. Çöpe mi dökelim satamadığımız sütlerimizi. Milletin emeğidir. Sütçüne sahip çık Erzurum. Benim öz malım. Elimle sağdım getirdim. Dağıtamazsın diyemezsiniz" diyerek zabıta ekiplerine tepki gösterdi.

Amaçlarının yetkililere demokratik şekilde seslerini duyurmak olduğunu söyleyen Değirmencioğlu, "Vatandaşına halkına hizmet edenin göreceği buysa bize helal olsun. Süt kimsenin umurunda değil. Mandıracılar bunu yapamıyorsa yeni işletmecilere kapımızın açık olduğunu süt tozu fabrikalarının yapılmasını bekliyoruz. Dadaşlarımızı büyüklerimizi rahatsız ettiysek özür dileriz. Sesimizi duyurmak istedik. Erzurum'un sütünü almıyor marketler. Dışarıdan gelenleri alıyorlar. Mandıracılarla bizim aramızdaki mesele. Peki biz ne yapacağız? Borcumuzu neyle ödeyeceğiz? Sütümün destek ödemesini de alamıyoruz" dedi.

(MEP-AT-ÖK-Y)

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erzurum, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süt Üreticileri Mandıracıların Tekeline Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 01:09:14. #7.12#
SON DAKİKA: Süt Üreticileri Mandıracıların Tekeline Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.