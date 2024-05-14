Sütey Yaylası'nda Karlı Süphan Dağı ile Renkli Şölen

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Sütey Yaylası sarıya boyandı

Sarı çiçeklerin karlı Süphan Dağı'yla bütünleşmesi görsel şölen oluşturdu

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırları içinde bulunan ve bahar çiçekleriyle renklenen Sütey Yaylası'nın karlı Süphan Dağı ile bütünleşen manzarası görenleri kendine hayran bırakıyor.

Süphan Dağı eteklerinde bulunan 2 bin 150 metre rakımdaki Sütey Yaylası, içinde bulunan Cil Gölü ve rengarenk açan çiçeklerle muhteşem görüntüler sunuyor. Zirvesinde yılın her mevsimi kar örtüsünün eksik olmadığı Süphan Dağı'nın Sütey Yaylası ile oluşturduğu muazzam manzara ise doğa gezginlerini cezbediyor. Yüksek rakımından dolayı bahar mevsiminin geç geldiği yaylada açan rengarenk bahar çiçekleri görsel şölen sunuyor. Zengin bir bitki örtüsüne sahip olan ve içinde bulundurduğu Cil Gölü ile birlikte birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan Sütey Yaylası, gezginlerin akınına uğruyor. Yaylaya bahar mevsiminde sıklıkla çıkan gezginler, açan çiçeklerin karlı Süphan Dağı ile oluşturduğu eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.

Sütey Yaylası'na çıkan Faik karayılan isimli vatandaş, "Yaylada açan çiçeklerin karlı Süphan Dağı ile bütünleşmesi muhteşem bir görüntü sunuyor. Bitkiler coşmuş, çiçekler şahane ve rengarenk.