'Sütlaç' Ortahisar Belediyesi'nin maskotu oldu - Son Dakika
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'Sütlaç' Ortahisar Belediyesi'nin maskotu oldu

Geçirdiği trafik kazası sonrası tedavisi tamamlanan ve beyaz tüyleri nedeniyle 'Sütlaç' ismi verilen sokak kedisini Ortahisar Belediyesi sahiplendi

09.05.2024 19:05
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'Sütlaç' Ortahisar Belediyesi'nin maskotu oldu

Geçirdiği trafik kazası sonrası tedavisi tamamlanan ve beyaz tüyleri nedeniyle 'Sütlaç' ismi verilen sokak kedisini Ortahisar Belediyesi sahiplendi

TRABZON - Trabzon'da geçirdiği trafik kazası sonrası tedavisi tamamlanan ve beyaz tüyleri nedeniyle 'Sütlaç' ismi verilen sokak kedisi Ortahisar Belediyesi tarafından sahiplenildi.

Hayvan sevgisi ve hassasiyetiyle bilinen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yaralı bir sokak kedisinin tedavisini üstlenip, belediyenin hizmet binasına alarak örnek bir tavır sergiledi. Sütlaç'ın hikayesini anlatan Başkan Kaya, "Rengi beyaz olduğu için ve 'yöresel bir ismi olsun' istediğimiz için adını Sütlaç koyduk. Sütlaç bir sokak kedisi. Yaklaşık 1,5 ay önce bir trafik kazası geçirdi. Veteriner hekimlerimiz ilgilendi ve sağ arka ayağından ameliyat oldu. Eşim Tuba hanımla evimizdeki kedimiz Romeo'yu tedaviye götürdüğümüzde yaralı kedimizi gördük ve sahiplenmek istedik. Sütlaç artık Ortahisar Belediyemizin koridorlarında, makamımızda, belediyemizin her yerinde görebileceğimiz patili dostumuz olacak. Bütün bakımını, tedavilerini biz burada karşılayacağız. Ailemizin bir bireyi olacak" dedi.

Trabzon halkına patili dostların sahiplenilmesi noktasında çağrıda bulunan Başkan Ahmet Kaya, "Buradan bütün Trabzonlu hemşerilerime, bütün dostlarıma, sokak hayvanlarına sahip çıkmalarını ve bir sokak hayvanı sahiplenmelerini istediğimi ifade etmek istiyorum. Bu çok önemli ve insani bir görev. Bu canların hepimiz kadar korunmaya, beslenmeye ve barınmaya hakkı var. Sokaklarda aç, susuz dolaşıyorlar. Biz Ortahisar Belediyemiz olarak elimizden geldiğince bu canlarımıza, patili dostlarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz ama yetemediğimiz noktalarda o vicdanlı ve güzel yürekli hemşehrilerimiz bu canlara sahip çıkıyorlar. Gönül ister ki bu hassasiyet yaygınlaşsın, sokaktaki bütün canlarımızı sahiplenelim, tedavilerini yaptıralım. Onların en az bizim kadar yaşama hakkı olduğunu bilelim ve bu bilinçle sahip çıkalım istiyorum. Patili dost sahiplenme hareketine, hep birlikte birer sokak hayvanı sahiplenerek sahip çıkalım istiyorum. Sütlaç'ımızı tedavi eden, iyileştiren, ona sevgisini ve emeğini veren veterinerlerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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