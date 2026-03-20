Suudi Arabistan 26 İHA'yı İmha Etti

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren 26 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu. Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, biri ülkenin kuzeyindeki El-Cevf kentine, 25'i ise doğu bölgelerine yönelik 26 İHA saldırısı düzenlendiği, söz konusu İHA'ların imha edildiği kaydedildi. İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.