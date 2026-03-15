Suudi Arabistan 29 İHA Saldırısını Engelledi

15.03.2026 10:49
Suudi Arabistan, hava savunma sistemleriyle 29 insansız hava aracını etkisiz hale getirdi.

Suudi Arabistan, gece boyunca 29 insansız hava aracı (İHA) saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, geceden bu yana ülkenin hava sahasına giren 29 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği bildirildi.

Etkisiz hale getirilen İHA'ların gönderildikleri yer ve saldırı girişimi sonucu herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'ye ait güçlerin bulunduğu Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan el-Harc kentindeki Prens Sultan Hava Üssü'ne yönelik saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
Çin’de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu Çin'de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu
Katar’da “güvenlik riski“ nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu Katar'da "güvenlik riski" nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu

10:55
Validen tartışma yaratan sözler: 5 yaşındaki çocuğun kız mı erkek mi olduğunu anlamıyorum
Validen tartışma yaratan sözler: 5 yaşındaki çocuğun kız mı erkek mi olduğunu anlamıyorum
10:33
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
10:05
Bakan Fidan’dan İran cephesini zora sokacak sözler: Veriler oradan geldiğini gösteriyor
Bakan Fidan'dan İran cephesini zora sokacak sözler: Veriler oradan geldiğini gösteriyor
09:46
Kim ve halefinden ABD’ye tarihi mesaj Testi birlikte izlediler
Kim ve halefinden ABD'ye tarihi mesaj! Testi birlikte izlediler
09:32
Arda Güler’in attığı golü gören hakem bile dayanamadı
Arda Güler'in attığı golü gören hakem bile dayanamadı
09:11
İsrail’in Lübnan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 826’ya yükseldi
İsrail'in Lübnan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 826'ya yükseldi
