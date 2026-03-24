Suudi Arabistan 35 İHA'ya Müdahale Etti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 08:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan, Şarkiyye'de 35 insansız hava aracına yönelik hava savunmasını devreye soktu.

Suudi Arabistan, ülkenin doğusundaki Şarkiyye'de gece boyunca 35 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Şarkiyye bölgesinde tespit edilen İHA'lara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin söz konusu bölgede gece boyunca 35 İHA saldırısını engellediği kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Savaş ve Çatışma, Suudi Arabistan, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi’ne mayın döşenecek İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek
Resmen tanıtıldı İşte yeni milli formalarımız Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız
İşte Atatürk’ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı İşte Atatürk'ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
Afet dünyanın en uzun adamı da vurdu Afet dünyanın en uzun adamı da vurdu
Zeynep Atılgan’ın derin yırtmaçlı pozundaki ayrıntı olay oldu Zeynep Atılgan'ın derin yırtmaçlı pozundaki ayrıntı olay oldu

09:07
Osimhen için dev plan İşte döneceği maç
Osimhen için dev plan! İşte döneceği maç
08:47
Geceye damga vuran kare Canlı yayında gülme krizine girdiler
Geceye damga vuran kare! Canlı yayında gülme krizine girdiler
08:25
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
08:04
Akaryakıta çifte zam Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
Akaryakıta çifte zam! Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
07:55
Yürüyüşü ayrı kombini ayrı olay oldu Yıldız ismi gören herkes aynı yorumu yapıyor
Yürüyüşü ayrı kombini ayrı olay oldu! Yıldız ismi gören herkes aynı yorumu yapıyor
07:05
Savaşta 25. gün Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran’da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 09:23:19. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.