Suudi Arabistan'a 38 İHA Saldırısı

Suudi Arabistan, ülkeye bugün 38 kamikaze insanız hava aracı (İHA) ile saldırı girişiminde bulunulduğunu duyurdu.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya dair açıklama yaptı.
Açıklamada, son birkaç saatte ülkenin doğu bölgesinde 7 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde de başkent Riyad ile ülkenin doğu bölgesini hedef alan 31 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiğini duyurmuştu.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?