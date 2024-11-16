Suudi Arabistan AMR Üzerine Konferansa Ev Sahipliği Yapıyor

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Suudi Arabistan, penisilinin keşfinden kısa süre sonra ortaya çıkan antimikrobiyal dirence (AMR) dikkati çekmek için 4. Üst Düzey Küresel Bakanlar Konferansı'na ev sahipliği yapıyor.

Elaqat adlı medya şirketinin paylaştığı yazılı bültene göre, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, penisilinin keşfinden kısa süre sonra ortaya çıkan AMR'ye dikkati çekmek amacıyla düzenlenen 4. Üst Düzey Küresel Bakanlar Konferansı'nda Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) "Tek Sağlık" programını destekleyen konular da ele alınıyor.

"Tek Sağlık" programı krize yönelik entegre yaklaşımıyla, bir yandan ölümcül dirence karşı koruma sağlarken diğer yandan da hayat kurtaran antimikrobiyallerin kullanımına devam edilmesini sağlamak üzere insan sağlığı, hayvan sağlığı, tarım ve çevre alanlarındaki eylemleri yönlendirmek üzere tasarlandı.

14 Kasım'da başlayan ve bugün sona erecek olan konferans, bu yıl, tarihindeki en fazla katılımcı ülkeye ev sahipliği yaparken, katılımcı ülkeler, enfeksiyonları önleme ve kontrol etme, ulusal AMR eylem planlarını uygulama, antibiyotiklere eşit erişim sağlama ve hayvan ve bitki sağlığı alanında giderek artan zorlukların üstesinden gelmek için yeni araçlar geliştirme konularının önemine dikkati çekiyor.

Konferansta kabul edilen "Deklarasyondan Uygulamaya" başlıklı Cidde Deklarasyonu, AMR'yi incelemek ve mücadele etmek için küresel bir bilimsel panelin kurulması, AMR ile ilgili araştırma, geliştirme ve inovasyonu destekleyen bir "Biyoteknoloji Köprüsü" oluşturulması ve AMR konusunda toplum bilincini artırmak için öğrenme merkezinin geliştirilmesi gibi taahhütleri eyleme dönüştürüyor.

BM Genel Kurulu'nun "AMR'ye İlişkin Siyasi Deklarasyonu", 2030'a kadar bakteriyel AMR'den kaynaklanan ölümlerde yüzde 10'luk bir azalma da dahil olmak üzere hedefler belirlerken, AMR tehdidine karşı küresel mücadelede önemli bir adım attı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Fahd Abdurrahman el-Celacel???????, AMR farkındalığına dikkati çekerek, "AMR küresel halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. AMR'yi ortadan kaldırma mücadelesinde herkesle, her yerde birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Dünyanın ihtiyaç duyduğu sağlık, güvenlik, çevre ve ekonomik kalkınmayı güvence altına almak için mevcut ortaklıkları geliştirmeli ve yeni ittifaklar kurmalıyız." dedi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da üç temel öncelik olan hem yerel hem de uluslararası kanallar aracılığıyla sürdürülebilir finansmanın artırılması, kötüye kullanımı önlerken antimikrobiyallere eşit erişimin sağlanması ve bu alanda araştırma ve yeniliğin ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

Ghebreyesus, özellikle, hayvanlarda antimikrobiyal kullanımının yüzde 30 oranında azaltılmasının, 2050'ye kadar küresel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'yı (GSYH) 14 milyar dolar artırabileceğine dikkati çekti.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, söz konusu ilaçları korumak ve artan AMR sorunuyla etkin bir şekilde mücadele etmek için güçlü uluslararası işbirliğinin şart olduğunu vurguladı.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Balkhy, Suudi Arabistan'ın 4. Üst Düzey Küresel Bakanlar Konferansı'na ev sahipliği yapmasının ve liderlik girişimlerinin önemine işaret etti.

Balkhy, "Suudi Arabistan en önemli ve acil küresel halk sağlığı tehditlerinden biri olan AMR'yi ele almak için dünya sahnesinde adım atıyor. AMR Bakanlar Toplantısı'nda katılımcıların tamamıyla ortaklık kurma konusundaki isteği, direnci ve tüm zararlı zincirleme etkilerini yavaşlatmak ve nihayetinde durdurmak için yapılması gerekenleri ve işbirlikçi ruhu gösteriyor." dedi.