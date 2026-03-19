Suudi Arabistan'da 6 İHA İmha Edildi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Doğu Bölgesi'ndeki enerji tesislerinden birine yaklaşmakta olan 6 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Olayla ilgili can kaybı ya da hasara ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.