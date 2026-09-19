Suudi Arabistan'da 6 kentte Husilerin tehdidi üzerine erken uyarı alarmı çaldı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da 6 kentte Husilerin tehdidi üzerine erken uyarı alarmı çaldı

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Husilerin tehdidinin ardından 6 kent için erken uyarı sistemiyle tehlike alarmı verdi. Uyarı alanlardan sakin olmaları ve güvenli yerlere geçmeleri istenirken, kısa süre sonra tehlikenin geçtiği açıklandı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Husilerin tehdidinin ardından ülkenin Yemen sınırı yakınında bulunan kentlerin de olduğu 6 kent için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Cazan, Abha, Taif, Cidde, Hamis Muşayt ve Yenbu kentlerinde erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtildi.

Kentlerde tehlikeye karşı uyarıda bulunulan açıklamada, uyarı mesajı alan kişilerden sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istendi.

Tehlike ortadan kalkana kadar en yakın güvenli yere, özellikle bina içindeki pencerelerden uzak bir odaya geçilmesi ve ev ya da binadan çıkılmaması gerektiği belirtildi.

Dışarıda olanların da en yakın binaya girmeleri veya sağlam bir bariyerin arkasına siper almaları gerektiği aktarıldı.

Sivil Savunma Müdürlüğü, erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa bir süre sonra açıklama yaparak, kentlerde "tehlikenin geçtiğini" belirtti ancak tehlikenin niteliğine ilişkin bilgi vermedi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana'ya gönderilen insansız hava araçları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA
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