Suudi Arabistan'da Eğitime Sel Engeli

Suudi Arabistan'da etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle başkent Riyad ile bazı bölgelerde eğitime bir gün ara verildi.

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentte etkili olan yağışların sabah saatlerine kadar süreceğini ve ardından kademeli olarak azalmasının beklendiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, yer yer şiddetli yağışların görüldüğüne dikkati çekildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de Riyad'ın çeşitli bölgelerinde ani sel baskınları ve yoğun yağışın etkili olduğu görüldü.

Sivil Savunma Müdürlüğü de yaptığı uyarıda, Riyad ve ülkenin doğusundaki bazı kesimlerinde etkili olan hava koşulları nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları ve resmi güvenlik talimatlarına uymaları çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan devlet televizyonu el-İhbariye ise 12 Nisan Pazar günü ülke genelinde çok sayıda okul ve üniversitede eğitime ara verildiğini aktardı.

Ulusal Meteoroloji Merkezi daha önce yaptığı açıklamada, ülkenin büyük bölümünde salı gününe kadar orta ve yer yer şiddetli yağışların etkili olmasının beklendiğini bildirmişti.