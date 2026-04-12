Suudi Arabistan'da Eğitime Sel Engeli

12.04.2026 01:14
Riyad ve çevresinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Suudi Arabistan'da etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle başkent Riyad ile bazı bölgelerde eğitime bir gün ara verildi.

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentte etkili olan yağışların sabah saatlerine kadar süreceğini ve ardından kademeli olarak azalmasının beklendiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, yer yer şiddetli yağışların görüldüğüne dikkati çekildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de Riyad'ın çeşitli bölgelerinde ani sel baskınları ve yoğun yağışın etkili olduğu görüldü.

Sivil Savunma Müdürlüğü de yaptığı uyarıda, Riyad ve ülkenin doğusundaki bazı kesimlerinde etkili olan hava koşulları nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları ve resmi güvenlik talimatlarına uymaları çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan devlet televizyonu el-İhbariye ise 12 Nisan Pazar günü ülke genelinde çok sayıda okul ve üniversitede eğitime ara verildiğini aktardı.

Ulusal Meteoroloji Merkezi daha önce yaptığı açıklamada, ülkenin büyük bölümünde salı gününe kadar orta ve yer yer şiddetli yağışların etkili olmasının beklendiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu
Orkun Kökçü’den resital Orkun Kökçü'den resital
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var

00:25
Bebek’teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu
Bebek'teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu
00:01
İran’la müzakereler sürerken Trump’tan açıklama geldi
İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi
23:28
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor Galatasaray değil
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor! Galatasaray değil
23:15
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
22:29
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki
Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
