Suudi Arabistan'da İHA Müdahalesi

Suudi Arabistan, ülkenin farklı bölgelerinde 2 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini duyurdu.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kuzey sınır bölgesi ile Şarkiyye'de tespit edilen 2 İHA'ya ilişkin bilgi verildi.
Hava savunma sistemlerinin söz konusu bölgelerdeki İHA'ları imha ettiği kaydedildi.
