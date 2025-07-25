Suudi Arabistan\'da İlk Robotaxi Hizmeti Başladı

RİYAD, 25 Temmuz (Xinhua) -- Otonom sürüş sektöründe faaliyet gösteren Çinli şirket WeRide, Suudi Arabistan'da ilk Robotaxi pilot hizmetinin lansmanını yaptı.

İlk parti onlarca Robotaxi aracı ile çarşamba günü başlatılan hizmet, şimdilik Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve Riyad'ın ana otoyolları ve kent merkezindeki bazı adreslerin arasında bulunduğu birkaç ana bölgeyi kapsıyor.

WeRide şirketine göre ticari hizmetlerin tam anlamıyla 2025 sonunda başlaması bekleniyor.

Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetleri Bakanı Salih el-Cessir, "Otonom taksi hizmetlerinin pilot lansmanı, krallığın ileriye dönük vizyonunu ve gelecekteki mobiliteye yönelik stratejik yatırımını yansıtıyor" dedi.

Bakan, "Bu adım, inovasyonu teşvik etme, en son teknolojileri kullanıma sunma ve ekonomik büyümeyi destekleyen ve herkesin yaşam kalitesini artıran, küresel ölçekte rekabetçi, verimli ve sürdürülebilir bir ulaştırma sektörü yaratma konusundaki kararlılığımızı güçlendiriyor" diye konuştu.

WeRide Mali İşler Direktörü ve Uluslararası Bölüm Başkanı Li Xuan, "Krallığın ileriye dönük vizyonu ve inovasyona olan bağlılığı, onu bölgedeki büyüme hedefimiz için doğal bir pazar haline getiriyor" dedi.