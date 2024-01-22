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Suudi Arabistan'da Uluslararası Dağ Gösteri Sanatları Festivali Başladı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da Uluslararası Dağ Gösteri Sanatları Festivali Başladı

Suudi Arabistan'ın Asir bölgesinin Hamis Muşayt kentinde düzenlenen 3. Gimem Uluslararası Dağ Gösteri Sanatları Festivali, 27 Ocak'a kadar sürecek. Festival, Suudi Arabistan Tiyatro ve Gösteri Sanatları Komisyonu tarafından organize ediliyor ve krallığın sanat ve tarihi mirasına dikkat çekmeyi hedefliyor. Festivalde, Çinli dansçıların sahnelediği geleneksel Çin dansı da büyük ilgi gördü.

Suudi Arabistan\'da Uluslararası Dağ Gösteri Sanatları Festivali Başladı
22.01.2024 - 17:54,
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RİYAD, 22 Ocak (Xinhua) -- 3. Gimem Uluslararası Dağ Gösteri Sanatları Festivali, Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın Asir bölgesinin Hamis Muşayt kentinde başladı. Festival, 27 Ocak'a kadar sürecek.

Suudi Arabistan Tiyatro ve Gösteri Sanatları Komisyonu tarafından organize edilen ve Suudi Arabistan'dan 20, yabancı ülkelerden ise 25 grubun katıldığı festival, krallığın zengin sanatı ve tarihi mirasıyla ilgili farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Festivalde Shanghai Film Sanat Akademisi'nden Çinli dansçıların sahnelediği geleneksel Çin dansı izleyenleri büyüledi.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da Uluslararası Dağ Gösteri Sanatları Festivali Başladı - Son Dakika
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