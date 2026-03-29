Suudi Arabistan'daki Uçağa Saldırı Anları

ABD'nin Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde vurulan erken uyarı uçağına ait olduğu öne sürülen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
Açık kaynak ve istihbarat analizi yapan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarda yeni elde edilen görüntülerin, Prens Sultan Hava Üssü'nde vurulan erken uyarı uçağına ait olduğu iddia edildi.
Görüntülerin, son haftalarda üsse konuşlandırıldığı öne sürülen "E-3C tipi 81-0005" kuyruk numaralı uçakla örtüştüğü, fotoğraflardaki temel unsurların da uçakla eşleştiği değerlendirmesi yapıldı.
Wall Street Journal gazetesinin (WSJ), ABD'li ve Arap yetkililere dayandırdığı haberinde İran'ın, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne saldırı düzenlediği ileri sürülmüştü.
Saldırıda 2'si ağır 10 ABD'li askerin yaralandığı, birden çok Amerikan uçağının hasar gördüğü iddia edilmişti.
