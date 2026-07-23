Suudi Arabistan'daki Yangında Hayatını Kaybeden 4 Türkün Cenazesi Hatay'a Getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suudi Arabistan'daki Yangında Hayatını Kaybeden 4 Türkün Cenazesi Hatay'a Getirildi

Suudi Arabistan\'daki Yangında Hayatını Kaybeden 4 Türkün Cenazesi Hatay\'a Getirildi
23.07.2026 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Riyad'daki yangında hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının cenazeleri, Hatay'a ulaştı.

Suudi Arabistan'da kaldıkları evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının cenazeleri, defin için memleketleri Hatay'a getirildi.

Başkent Riyad'daki ikamette 17 Temmuz'da elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangında yaşamını yitiren Ali Şahin Elma, Erkan Bent, Salih Çakır ve Sinan Çay'ın cenazeleri, işlemlerin ardından uçakla Hatay'a gönderildi.

Hatay Havalimanı'nda bekleyen aile yakınları, cenazelerin araca konulması sırasında gözyaşı döktü.

Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazelerin, Samandağ ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Elma, Bent, Çakır ve Çay'ın, çalışmak için Suudi Arabistan'a gittikleri ve aynı evde kaldıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Güncel, Riyad, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'daki Yangında Hayatını Kaybeden 4 Türkün Cenazesi Hatay'a Getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Yanan evde cansız bedeni bulundu Yanan evde cansız bedeni bulundu
Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

17:20
Haluk Levent’ten yeni paylaşım Şifreli şiir paylaştı, tuhaf ifadeler dikkat çekti
Haluk Levent'ten yeni paylaşım! Şifreli şiir paylaştı, tuhaf ifadeler dikkat çekti
16:55
Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
16:13
Cemil Tugay’dan Ankara’da dikkat çeken ziyaret
Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret
15:38
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
15:23
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Gündüz dilendi, gece eğlendi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi
14:42
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 17:33:21. #7.12#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'daki Yangında Hayatını Kaybeden 4 Türkün Cenazesi Hatay'a Getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.