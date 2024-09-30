Suudi Arabistan'dan Gazze'ye Aylık Yardım - Son Dakika
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Suudi Arabistan'dan Gazze'ye Aylık Yardım

Suudi Arabistan, Gazze'deki insani durumu iyileştirmek için aylık mali destek sağlayacak.

30.09.2024 15:20
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Suudi Arabistan, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun iyileştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla aylık mali yardım sağlayacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklaması, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayımlandı.

Haberde "Suudi Arabistan'ın, Gazze Şeridi ve çevresindeki insani durumun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla Filistinlilere aylık mali destek sağlayacağı" ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın ateşkes sağlamak, sivilleri korumak ve kardeş Filistin halkına daha fazla insani yardım ulaştırmak adına uluslararası toplumun üyeleriyle iletişim için çaba sarf ettiği belirtildi.

Riyad'ın Filistin halkının tüm meşru haklarını elde etmesi, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasına olanak sağlayacak şekilde Filistin sorununa adil ve kapsamlı bir çözüm bulunması konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

Aylık mali yardımın, Suudi Arabistan'ın Filistin'deki kardeşlerini desteklemek için daha önceki yıllarda gerçekleştiği yardımlar kapsamında olduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu yardımların 5,3 milyar doları aştığı ifade edildi.

Açıklamada aylık mali yardımın miktarına ilişkin ise detay verilmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'dan Gazze'ye Aylık Yardım - Son Dakika

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