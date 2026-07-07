Suudi Arabistan'dan İran'a Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suudi Arabistan'dan İran'a Kınama

07.07.2026 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan, İran'ın tanker saldırılarını kınayarak bölge güvenliğini tehdit eden eylemlerine son vermesini istedi.

Suudi Arabistan, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında Suudi Arabistan ile Katar'a ait tankerleri hedef almasını şiddetle kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda açıklama yaptı.

Açıklamada, Riyad'ın "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında Suudi Arabistan'a ait Vedyan isimli tanker ile Katar'a ait Er-Rukeyyat isimli tankerinin hedef almasını şiddetle kınadığı" ifade edildi.

Bu saldırıların, uluslararası deniz taşımacılığı ile küresel enerji arzının güvenliğine yönelik kabul edilemez nitelikte olduğu belirtilen açıklamada, İran'ın saldırıları sürdürmesinin, uluslararası hukuk ve teamüllerin yanı sıra denizlerde seyrüsefer serbestisi ile deniz geçişlerinin güvenliğini güvence altına alan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2817 sayılı kararının ağır şekilde ihlali anlamına geldiği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, İran'dan "bölge güvenliğini, uluslararası deniz taşımacılığını ve enerji arzını tehdit eden tüm eylemlerine derhal son vermesi" istendi.

Suudi Arabistan'ın, söz konusu saldırılar ile bunların yol açtığı tüm zarar ve sonuçlardan tamamen İran'ı sorumlu tuttuğu vurgulandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Suudi Arabistan, Güvenlik, Politika, Güncel, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'dan İran'a Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rutte’den Ankara’daki NATO Zirvesi öncesi kritik Rusya mesajı Rutte'den Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi kritik Rusya mesajı
Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara’da ABD’li senatörleri kabul etti Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da ABD'li senatörleri kabul etti
36 kişinin yargılandığı 13 yaşındaki çocuğun istismarı davasında ilk karar 36 kişinin yargılandığı 13 yaşındaki çocuğun istismarı davasında ilk karar
Nevşehir’de önce ağabeyini bıçakla kovaladı, sonra evi ateşe verdi Nevşehir'de önce ağabeyini bıçakla kovaladı, sonra evi ateşe verdi
Gösterdikleri tolerans işe yaramadı Belçika, ABD’yi paramparça etti Gösterdikleri tolerans işe yaramadı! Belçika, ABD'yi paramparça etti
Kolombiya’da seçim krizi büyüyor İsrail müdahalesi iddiası Kolombiya'da seçim krizi büyüyor! İsrail müdahalesi iddiası

22:50
Sözleşmeleri uzatıldı Fenerbahçe’de 3 imza birden
Sözleşmeleri uzatıldı! Fenerbahçe'de 3 imza birden
22:37
Görüntüdeki ismi hepiniz tanıyorsunuz Messi penaltıyı kaçırsın diye şekilden şekle girdi
Görüntüdeki ismi hepiniz tanıyorsunuz! Messi penaltıyı kaçırsın diye şekilden şekle girdi
22:14
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump’ın onayı yetecek
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump'ın onayı yetecek
21:50
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı
20:19
Beştepe’de resepsiyon Erdoğan çifti, Trump’ı karşıladı
Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti, Trump'ı karşıladı
19:47
Dünyanın hayran kaldığı karşılama Daha önce tek bir lidere yapıldı
Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 23:05:26. #.0.3#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'dan İran'a Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.