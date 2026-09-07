Suudi Arabistan dışişleri bakanı İngiltere ve Bahreyn'le bölgesel gerilimi ele aldı - Son Dakika
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Suudi Arabistan dışişleri bakanı İngiltere ve Bahreyn'le bölgesel gerilimi ele aldı

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ve Bahreynli mevkidaşı Abdullatif ez-Zeyyani ile ayrı ayrı telefon görüşmelerinde bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ile bölgedeki gelişmeleri ve güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabaları ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bin Ferhan, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra ortak işbirliği ve koordinasyon imkanları gözden geçirildi; bölgedeki mevcut gelişmeler ile bunların güvenlik ve istikrara etkileri ele alındı.

Taraflar, ayrıca gerilimin düşürülmesi, uluslararası deniz yollarının güvenliğinin sağlanması ve seyrüsefer serbestisinin korunması amacıyla diplomatik çabaların yoğunlaştırılmasının önemini vurguladı.

Bu adımların, küresel tedarik zincirleri ile uluslararası ticaret hareketliliğinin korunmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan diğer bir açıklamada ise Bin Ferhan'ın Bahreynli mevkidaşı Abdullatif ez-Zeyyani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan dışişleri bakanı İngiltere ve Bahreyn'le bölgesel gerilimi ele aldı - Son Dakika

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