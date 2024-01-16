Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: İsrail\'in Gazze\'ye ulaşma hedefi yok

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsrail'in Gazze'ye karşı yürüttüğü "savaşta" hedeflerine ulaşmaya yaklaştığına dair herhangi bir delil olmadığını söyledi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuşan Bin Ferhan, bölge ve Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İsrail'in Gazze'deki hedeflerine ulaşmaya yakın olduğunu görmüyoruz." ifadesini kullanan Bin Ferhan, yapılması gerekenin barışa ulaşmak için Filistin yönetiminin önünü açmak olduğunu dile getirdi.

Filistin meselesine ve Gazze'de yapılması gerekenlere dair Bin Ferhan, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz bölgede gerçek etkileşim yoluyla sakinleşmenin yolunu bulmak ve Gazze'de ateşkes yoluyla gerilimi azaltmaya odaklanmalıyız."

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sebep olduğu insani acıların son bulması yönünde oluşan uluslararası katılımdan memnuniyet duyduğunu aktaran Bin Ferhan, çağrıların yeterli olmadığını, savaş ve acıların durması ve istenilenin gerçekleşmesi için daha yoğun ve ciddi çalışmalar yapılmasını istedi.

Bin Ferhan, bölgesel gerginliklere ilişkin, "Bizler, bölgesel güvenlik ve Kızıldeniz'deki seyrüsefer özgürlüğü konusunda endişeliyiz. Öncelik, bölgede ve Kızıldeniz'de gerginliği azaltmaktır. Gazze'de acıların sürmesi, bitmeyecek bir şiddet sarmalını getirecektir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 285 Filistinli öldürüldü, 61 bin 154 kişi Filistinli yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 190'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 524 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 355 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.