Suudi Arabistan Heyeti Suriye'de

Güncel

Suudi Arabistan'dan üst düzey bir heyetin, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera'yla görüştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunda yer alan haberde, Suudi Arabistan Kraliyet Divanı Müsteşarının liderliğindeki bir heyetin, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Üst düzey heyetin Şam ziyaretinde ülkedeki yeni yönetimin lideri Şera ile bir araya geldiği aktarılan haberde, Şera'nın daha önce Suudi Arabistan'la ilgili sarf ettiği sözlerine dikkat çekildi.

Haberde, Şera'nın Suudi Arabistan ile Suriye arasında birçok kesişme noktasının olduğuna işaret ettiği kaydedildi.

Suudi Arabistan resmi makamlarından ise Suriye ziyaretiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.