Suudi Arabistan İHA'ları İmha Etti

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren iki insansız hava aracının (İHA) engellendiğini bildirdi.

Bakanlık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, son birkaç saatte ülke hava sahasına girdiği tespit edilen iki İHA'nın imha edildiği belirtildi.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor