Suudi Arabistan, İHA ve Füze Saldırılarının Engellendiğini Açıkladı

07.03.2026 11:09
Suudi Arabistan, Prens Sultan Hava Üssü'ne yapılan füze ve İHA saldırılarının engellendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Prens Sultan Hava Üssü'ne fırlatılan 3 balistik füze ile başkent Riyad'ın doğusuna ve ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'na düzenlenen 23 insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini duyurdu.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, El-Harc kentindeki Prens Sultan Hava Üssü'ne fırlatılan 3 balistik füzenin hava savunma sistemlerince engellendiği belirtildi.

Ülkenin güneydoğusunda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sınırı yakınlarındaki Şeybe Petrol Sahası'na 21, başkent Riyad'ın doğusuna 2 İHA ile düzenlenen saldırılara da müdahale edildiği vurgulandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu, Kuveyt, Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ise İran'la karşılıklı saldırıların başlamasından bu yana 11 kişinin öldüğünü, aralarında panik atak geçirenlerin de olduğu 502 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

