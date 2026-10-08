Suudi Arabistan ile BAE, elektrik ve demir yolu bağlantısı için mutabakat imzaladı

Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında elektrik şebekeleri ve demir yollarının birbirine bağlanmasını kapsayan stratejik işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, başkent Riyad'da bulunan BAE Yatırım Bakanı Muhammed Hasan es-Suveydi ile bir araya geldi.

Görüşmede Suudi Arabistan ve BAE arasında enerji, ulaşım ve taşımacılık alanında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mutabakat zaptı imzalandı.

Basra Körfezi'ndeki iki Arap ülkesi arasında imzalanan anlaşma, elektrik şebekelerinin birbirine bağlanması ve elektrik ticaretinin yanı sıra taşımacılık ve transit geçişleri kolaylaştıracak demir yolu bağlantısında işbirliğinin geliştirilmesini öngörüyor.

Anlaşmayla ayrıca iki ülke arasındaki lojistik entegrasyonun güçlendirilmesi, tedarik zincirlerinde verimliliğin artırılması, ekonomik kalkınma fırsatlarının geliştirilmesi ve bölgesel entegrasyona katkı sağlanması hedefleniyor.