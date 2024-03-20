Suudi Arabistan, IMF'nin bölgesel genel merkezini açmak için anlaşmayı onayladı

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Suudi Arabistan, başkent Riyad'da Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) bölgesel bir genel merkezinin açılmasını öngören anlaşmayı onayladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bakanlar Kurulu'ndan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun, IMF ile Suudi Arabistan hükümeti arasında Riyad'da IMF için bölgesel bir merkez kurulmasına ilişkin anlaşmayı onayladığı aktarıldı.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı, 2022 yılında IMF ile kurum için bölgesel bir ofis kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalamıştı.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, daha önce yaptığı bir açıklamada, IMF bölgesel ofisinin, güçlü bir ortaklık geliştireceğini, Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ile Orta Doğu bölgesinin politikaları konusunda tavsiyelerde bulunacağını söylemişti.