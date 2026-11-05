Suudi Arabistan'ın doğusunda İHA engellenerek imha edildi, koalisyon ayrıntı vermedi - Son Dakika
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Suudi Arabistan'ın doğusunda İHA engellenerek imha edildi, koalisyon ayrıntı vermedi

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Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'ın doğusunda bir İHA'nın engellenip imha edildiğini açıkladı. Maliki, aracın kim tarafından fırlatıldığı, hedefinin ne olduğu ve olayda can kaybı, yaralanma ya da hasar yaşanıp yaşanmadığı konusunda bilgi vermedi.

Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde bir insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde bir İHA'nın engellendiğini belirtti.

Maliki, İHA'nın kim tarafından fırlatıldığı, nereyi hedef aldığı ve olayda can kaybı, yaralanma ya da hasar yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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