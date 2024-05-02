Suudi Arabistan'da İslam Öncesi Dönemden İlham Alan Opera Sahnelendi - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da İslam Öncesi Dönemden İlham Alan Opera Sahnelendi

Suudi Arabistan\'da İslam Öncesi Dönemden İlham Alan Opera Sahnelendi

Suudi Arabistan'ın ilk ve en büyük Arapça opera olan Mavi Gözlü Yemame, Riyad'da sahnelendi. Eser, Suudi Arabistan'ın müzik kültürünü yansıtan müziklerle ve gerilim dolu bir hikayeyle dikkat çekiyor. Opera, ünlü uluslararası sanatçıların katılımıyla büyük ilgi görüyor. Suudi Arabistan, kültür ve sanata önem vererek gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedefliyor.

02.05.2024 18:23
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Suudi Arabistan'ın ilk ve Arap dilindeki en büyük operası olan, ismini İslam öncesi dönemden alan "Mavi Gözlü Yemame" Riyad'da sahnelendi.

Başkent Riyad'daki Kral Fahd Kültür Merkezi'nde 25 Nisan itibariyle sahnelenmeye başlayan Mavi Gözlü Yemame Operası, eserlerin Arapça olarak seslendirilmesiyle dikkati çekiyor.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan Tiyatro ve Gösteri Sanatları Kurumu tarafından sahnelenen ilk Suud operası olma özelliğini taşıyan eser Arapça olarak seslendiriliyor.

Opera oyunu ismini Cahiliye dönemi Arap toplumunda geleceği öngörme yeteneğine sahip mavi gözlü meşhur kahin Ineyza Bint Lokman Bint Ad'a verilen Mavi Gözlü Yemame lakabından alıyor.

Hikayeye göre, Suudi Arabistan'ın Necd bölgesindeki Cediys Kabilesi'nden olan neyza Bint Lokman Bint Ad, yaklaşmakta olan bir istila konusunda uyardığı halkı tarafından yalanlandı ve bunamakla suçlandı. Bunun üzerine istilacılar saldırıp kabileyi ortadan kaldırınca, kahin Mavi Gözlü Yemame'nin efsanesi dilden dile yayıldı.

Gerilim ve trajedi

Suudi Arabistanlı Şair ve Yazar Salih Zamanan'ın eseri olan Mavi Gözlü Yemame, Avustralyalı Sanatçı Lee Bradshaw tarafından bestelenirken, teatral olarak da İsviçreli-İtalyan Daniele Finzi Pasca tarafından yönetiliyor.

Müzik eserleri Dresden Sinfoniker Orkestrası ile Çek Filarmoni Korosu tarafından seslendirilen operanın ruhunu ve İslam öncesi dönemin görsel estetiğini yansıtan kostümleri ise Giovanna Bozzi ve ekibi tarafından tasarlandı.

Suudi Arabistan'ın müzik kültürünü öğrenmek için aylarca bu ülkede yaşayan Avustralyalı Müzisyen Bradshaw, operanın müziğine Arap müziği ve Suudi Arabistan kültürünü yansıttı.

Hikayenin gerilim ve trajediyle dolu olması, koro ve orkestraya, yerleşik gelenek ile sanatı birleştiren farklı bir kültürel deneyim yaşamak isteyen izleyicilerin dikkatini çekmek için geniş bir alan sağladı.

Opera, özellikle Mavi Gözlü Yemame'nin rolünü canlandırmak için Arapça öğrenen ünlü mezzo-soprano Sarah Connolly'nin de aralarında bulunduğu önde gelen uluslararası isimler tarafından icra ediliyor.

Gösteriye, Alexander Stefanowski, Amelia Warzon, Serena Farnocchia, Parade Cataldo, Georg von Bergen'in yanı sıra, Suudi Arabistan'ın önde gelen sanatçılarından Heyran ez-Zehrani, Suzan El-Behiti, Rimaz Ukabi ve onlarca sanatçı katılıyor.

Eseri 100 oyuncu ile 12 çocuk icra ederken, 62 kişiden oluşan bir orkestra ekibi de esere eşlik ediyor.

Suzan el-Behiti, Suudi Arabistan'ın Al-Watan gazetesine verdiği demeçte Mavi Gözlü Yemame Operası'na övgüde bulunarak, "Opera İtalyan kökenlidir, bu nedenle operanın büyük bir içeriğinin İtalyancanın yanı sıra Almanca, Fransızca ve Rusçadır. Ancak bugün bunu gururla Arapça dilinde söyleyebiliyoruz." dedi.

Operaya yoğun ilgi

Tiyatro ve Gösteri Sanatları Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Sultan el-Bazei, yerel basına yaptığı açıklamada, Mavi Gözlü Yemame Operası'nın, tüm detayları büyük bir titizlikle hazırlanan, yıllar süren bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade etti.

Bazei, bu eserin kanlı bir trajediyi bünyesinde barındırdığını, kadim tarihi tasvir ettiğini ve aynı zamanda müreffeh bir yarının habercisi olan umuttan yoksun kalmadan, çağdaş insanın dünyadaki acılarını simgelediğini dile getirdi.

Suudi Arabistan Tiyatro ve Gösteri Sanatları Kurumu tarafından yapılan açıklamada da Mavi Gözlü Yemame eseriyle halkın opera sanatına olan ilgisini artırmak için yerel müzikten yararlanıldığını, böylece Suudi Arabistan ve Arap kültürel mirasının tanıtılmasının hedeflendiği belirtildi.

Uluslararası sanatçıların yer aldığı ve 25 Nisan itibariyle sahnelenmeye başlayan Mavi Gözlü Yemame Operası, 4 Mayıs'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Suudi Arabistan'ın "Krallığın 2030 Vizyonu" projesi

Suudi Arabistan, "Krallığın 2030 Vizyonu" kapsamında pek çok sektörün yanı sıra kültür ve sanata da önem vererek, ana gelir kaynağı petrolden uzaklaşmayı ve gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedefliyor.

Kahire, Şam, Maskat ve Dubai gibi Arap kentlerinde Opera binaları bulunurken, Suudi Arabistan şu anda, UNESCO Dünya Mirası Alanına dahil edilen tarihi Diriyye bölgesinin yeniden geliştirilmesi kapsamında son teknolojiye sahip bir opera binası inşa ediyor.

Kaynak: AA

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