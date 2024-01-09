Suudi Arabistan, İsrail\'in Gazze saldırıları için hesap vermesini istiyor

Suudi Arabistan, uluslararası topluma 3 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi'ne saldırı düzenleyen İsrail'in hesap vermesi için gerekli mekanizmaların harekete geçirilmesi çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz'in başkanlık ettiği bakanlar kurulu başkent Riyad'da toplandı.

Toplantının ardından açıklama yapan Enformasyon Bakanı Selman bin Yusuf el-Duseri, bakanlar kurulu toplantısında özellikle Filistin'deki durum olmak üzere uluslararası ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını kaydetti.

İsrail'in Gazze'yi işgalini, buradaki Filistinlilerin yerinden edilmesini ve Gazze Şeridi'ne Yahudi yerleşim birimlerinin inşa edilmesini tamamen reddettiklerini aktaran Duseri, İsrail'in hesap vermesi için gerekli mekanizmaların harekete geçirilmesi için uluslararası toplumun çabalarının önemini vurguladı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 210 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 185'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 519 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 341 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 157 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.