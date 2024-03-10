Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz Al Suud, uluslararası topluma İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde süren "vahşeti" durdurmak için müdahale çağrısı yaptı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ramazan ayı münasebetiyle verdiği mesajı Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı Selman ed-Dusiri okudu.
Kral Selman, ramazan ayı münasebetiyle vatandaşlarını ve güvenlik güçlerini kutladı, İsrail işgali ve ablukası ile saldırıları altındaki Filistin topraklarında yaşananlara değindi. Filistin halkının büyük saldırılara maruz kaldığı bir dönemde ramazanı karşılamanın acı verici olduğuna vurgu yapan Kral Selman, şunları kaydetti:
"Uluslararası toplumun, bu vahşi suçları durdurma ve güvenli insani yardım ve yardım koridorları sağlama konusundaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor."
Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ramazan hilalinin görüldüğü, 11 Mart Pazartesi'nin ramazanın ilk günü olacağı ifade edilmişti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 45 Filistinli öldürüldü, 72 bin 654 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Suudi Arabistan Kralı Gazze'deki vahşeti durdurmak için müdahale çağrısı yaptı - Son Dakika
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te ilk teravih namazı kılındı. Vatandaşlar camilere akın ederek ramazanın ilk teravih namazını eda etti. Depremlerde hayatını kaybedenler için dualar edildi.
Muş'ta rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Müslümanlar ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Muş Müftüsü İbrahim Halil Demir, teravih ve mukabeleyle Ramazan ayını süsleyeceklerini belirtti.
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Muş BESK, evinde Kardemir Karabük Tekerlekli Basketbol takımını 52-50 mağlup etti. Ancak, galibiyete rağmen Muş BESK, alt lige düşmekten kurtulamadı. Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü başkanı Bedri Korkmaz, galibiyetlerin ardından destek verenlere teşekkür etti.
Amasya Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri, fener alayıyla başladı. Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı fener alayı, İstasyon Köprüsü'nden Yavuz Selim Meydanı'na kadar gerçekleştirildi. Yavuz Selim Meydanı'nda ateşlenen mahya ile ramazan ayının manevi atmosferi birlikte yaşandı. Çelik, yaptığı konuşmada, Amasya gibi köklü bir medeniyet şehrinde ramazan ayını geçirmenin mutluluğunu dile getirdi ve bu ayın manevi hazzını en huzurlu şekilde tadacaklarını belirtti.
Müslümanlar için büyük öneme sahip ramazanın ilk teravih namazı Ankara'daki camilerde kılındı. Teravih namazı öncesi camilerin minareleri ışıklandırıldı ve mahyalar asıldı. Başkentliler camilere akın etti ve çocuklar da salavatlara eşlik etti.
Trendyol 1. Lig 26. hafta karşılaşmasında Kocaelispor'un evinde konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından teknik sorumlular açıklamalarda bulundu. Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maçta yaşanan olayları eleştirirken, Tuzlaspor'un teknik sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık ise takımının mücadelesini övdü.
11 ayın sultanı Ramazan ayının gelişi Şehzadeler Şehri Amasya'da mahya yakılması ve dualarla karşılandı. Vatandaşlar marşlar eşliğinde yürüyüş yaparak Ramazan ayına kavuşmanın coşkusunu yaşadı.
Sizin düşünceleriniz neler ?