Suudi Arabistan Kralı Gazze'deki vahşeti durdurmak için müdahale çağrısı yaptı

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Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz Al Suud, uluslararası topluma İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde süren "vahşeti" durdurmak için müdahale çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ramazan ayı münasebetiyle verdiği mesajı Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı Selman ed-Dusiri okudu.

Kral Selman, ramazan ayı münasebetiyle vatandaşlarını ve güvenlik güçlerini kutladı, İsrail işgali ve ablukası ile saldırıları altındaki Filistin topraklarında yaşananlara değindi. Filistin halkının büyük saldırılara maruz kaldığı bir dönemde ramazanı karşılamanın acı verici olduğuna vurgu yapan Kral Selman, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumun, bu vahşi suçları durdurma ve güvenli insani yardım ve yardım koridorları sağlama konusundaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor."

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ramazan hilalinin görüldüğü, 11 Mart Pazartesi'nin ramazanın ilk günü olacağı ifade edilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 45 Filistinli öldürüldü, 72 bin 654 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.